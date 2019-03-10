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الأحد 10/مارس/2019 - 03:16 م

يلا شوت LiveTV مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر

يلا شوت LiveTV مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
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مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي الشوط الأول، بدا الشوط الأول سريع، ونجح بيرنلي في مفاجأة أصحاب الأرض بهدف مفاجئ عن طريق أشلي وينستوود، قبل أن يدرك فرميينو هدف التعادل ومن ثم ماني هدف الفوز في الدقيقة 28 من عمر المباراة، وكاد محمد صلاح يضيف الهدف الثالث، وسنشاهد بث مباشر ليفربول وبيرنلي بدون تقطيع اونلاين.

ليفربول وبيرنلي بث مباشر كورة لايف kora live، تأتي مباراة ليفربول وبيرنلي قد 72 ساعة من مواجهة الفريق في دوري الأبطال الحاسمة أمام بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد فشل الفريق الإنجليزي في تحقيق الفوز على البايرن في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، ويعتبر هذا الأسبوع حاسم للريدز على كافة المستويات قبيل بداية فترة التوقف الدولي، وسنضيف لكم رابط يلا شوت بث مباشر ليفربول وبيرنلي اليوم اونلاين قبل بداية اللقاء.

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