يلتقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع بيرنلي، بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





وكشف موقع "جول" العالمي عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لناديا ليفربول وبيرنلي في مباراة اليوم.





التشكيلة الاساسية المتوقعة لنادي ليفربول تضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى - آندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب – آرنولد - نابي كيتا - فابينيو - جورجينيو فينالدوم - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.









أما التشكيلة الاساسية المتوقعة لنادي بيرنلي فضمت كلاً من، جو هارت في حراسة المرمى - تشارلي تيلور - بن مي - جيمس تاركوفيسكي - فيل باردسلي - روبي برادي - أشلي ويستود - جاك كورك - جيف هندريك - كريس وود - أشلي بارنس.





ويسعى محمد صلاح لمعادلة الرقم القياسى المسجل بإسم آلان شيرار وتحطيم الرقم القياسي المسجل بإسم فيرناندو توريس، وذلك بالتسجيل في شباك بيرنلي.





وحال نجاح محمد صلاح بالتسجيل فى شباك بيرنلي، سيصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق فى الدوري الإنجليزي، حيث يسجل اللاعب المصرى الظهور الـ 66 فى مسابقة "البريميرليج" بقميص ليفربول، بينما وصل صاحب الرقم الحالى فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.





ويعد آلان شيرار هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع ناد واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز فى 66 مباراة عندما كان يلعب فى صفوف بلاكبيرن روفرز.



