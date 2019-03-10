لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool vs bernly live

يستضيف ليفربول نظيره بيرنلي في مباراة ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى على ملعب أنفيلد رود.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool vs bernly live





ليفربول يسعى للفوز من أجل عودة الفارق لنقطة واحدة، بعد فوز مانشستر سيتي أمس على واتفورد وتوسيع الفارق إلى 4 نقاط.





ويسعى محمد صلاح للعودة إلى التسجيل من اجل تخطي هاري كين ومعادلة سيرجيو أجويرو صاحب المركز الأول.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool vs bernly live





موعد مباراة ليفربول وبيرنلي





المباراة ستنطلق الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة 14:00، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة 15:00

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool vs bernly live





القناة الناقلة ومعلق مباراة ليفربول وبيرنلي





تُنقل المباراة عبر قناة "Bein Sports HD2" القطرية





معلق المباراة "خالد الحدي".

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool vs bernly live





التشكيل المتوقع لليفربول





حراسة المرمى: أليسون





الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون





الوسط: هندرسون، كيتا، فينالدوم



