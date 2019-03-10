CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool live
CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool live
CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool live
تمكن رجال جمارك اللجنة الأولى بمنفذ أرقين بمحافظة أسوان، برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط 6 محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية، و3 سبائك من الذهب والفضة بالمخالفة لأحكام القانون. وترجع ...
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا مساء اليوم السبت، مع عدد من أبناء الدقهلية من رجال الأعمال وأساتذة الجامعة وأعضاء منظمات المجتمع المدني، بحث خلاله عددًا من الموضوعات الخاصة بتطوير ...
نظمت مكتبة مصر العامة بالمنصورة، اليوم السبت، محاضرة تحت عنوان "التصوف من المنظور العربي الإسلامي" حيث ألقاها الدكتور صبري عبد الحميد أستاذ الفلسفة والتصوف بكلية الآداب بجامعة المنصورة. فيما جاء ذلك ...