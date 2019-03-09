الان مشاهدة مباراة man city vs watford بث مباشر

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بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وواتفورد اليوم السبت 9-3-2019 فى الدورى الانجليزى مانشستر سيتي Vs واتفورد بي ان سبورت 2 .
بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وواتفورد اليوم السبت 9-3-2019 فى الدورى الانجليزى مانشستر سيتي Vs واتفورد بي ان سبورت 2 .
انطلق ماراثون المراجعات المجانية للثانوية العامة، بمدرسة شدوان الثانوية بإدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، بأعداد كثيفة من طلاب الإدارة وإدارات أخرى مجاورة. وأكد مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير ...
شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، حفل تخريج الدفعة ٢٣من كلية الطب البشري يصاحبه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد ...
قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فتح أبواب "المعرض الدائم للأسر المنتجة" أمام زواره يوميًا من التاسعة صباحا" حتى الثالثة عصرًا. وقالت ميرفت السيد وكيل المديرية، إن المعرض يضم منتجات يدوية ...