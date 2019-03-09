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السبت 09/مارس/2019 - 05:56 م

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يلا شوت انطلاق الان بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب| شاهد مباراة الاهلي اليوم بدون تقطيع يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلى
مشاهدة مباراة الاهلى وفيتا كلوب بث مباشر
محمد عبدالله
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بطاقة الاهلي وفيتا كلوب

فيتا كلوب Vs الأهلي. 
البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : ملعب الشهداء .
المعلق : محمد الكواليني .
نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (2-0) فيتا كلوب.

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