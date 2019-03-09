يلا شوت| ahly مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر كروة اون لاين الاسطورة جودة عالية

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كورة لايف| ahly مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر





تلعب مباراة الاهلي في تمام ساعه السادسه مساء بتوقيت مصر وفي تمام ساعه السابعه بتوقيت مكه المكرمه في لقاء المنتظر ضمن مباريات اليوم في بث مباشر عبر بي ان





يقابل الاهلي نظيره فيتا كلوب بإستاد الشهداء في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





يلا شوت| ahly مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر





يعيش الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، حالة من الحيرة فى ملف توظيف النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الفريق خلال مواجهة فيتا كلوب.





يلا شوت| ahly مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر





يثق النادي الأهلي المصري، أكثر أندية القارة تتويجًا بالألقاب، بخبرات لاعبيه لاجتياز الظروف الصعبة، عندما يلعب في ضيافة فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في مباراة حاسمة بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت.





كورة لايف| ahly مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر





Ahly today مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب (كورة اون لاين) بث مباشر (لحظة بلحظة)





ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد 7 نقاط، لكنه لا يتقدم سوى بـ 3 نقاط على فيتا كلوب رابع الترتيب، لذا تبدو كل الخيارات مفتوحة للتأهل.





يلا شوت|مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب (كورة اون لاين) بث مباشر









ويفاضل الجهاز الفنى للأهلى بين توظيق أجايى فى مركز المهاجم الصريح أو الجناح، خاصة بعد تألقه فى مواجهة بتروجت الأخيرة، بعد توظيفه فى طرف الملعب، فى الوقت الذى يقدم أجايى مستويات طيبة عند الدفع به فى مركز المهاجم الصريح.





يلا شوت|Ahly today مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب (كورة اون لاين) بث مباشر





وفى حال الاستقرار على البدء بمروان محسن بشكل أساسي فى مركز قلب الهجوم سيلعب أجايى على الطرف، أمام فى حالة الإبقاء على مروان كبديل سيلعب أجاي فى مركز المهاجم الصريح، ويواجه الأهلى فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها فى السادسة من مساء السبت بملعب الشهداء بالكونغو.





Ahly today مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب (كورة اون لاين) بث مباشر (لحظة بلحظة)





شهد الإجتماع الفني لمباراة الأهلى وفيتا كلوب بطل الكونغو، عن السماح للجماهير التابعة للنادي الأهلى بحضور اللقاء بجواز السفر.





يلا شوت| Ahly today مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب (كورة اون لاين) بث مباشر









وطالب الأهلي أثناء الاجتماع تخصيص مدرج بالكامل لجماهير الاهلى المنتظر حضورها المباراة على أن يتم السماح لها بحضور اللقاء بجوازات السفر اسوة بما تم مع جماهير فيتا كلوب في المباراة التي جمعت الفريق ببرج العرب بالاسكندرية.





Ahly today مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب (كورة اون لاين) بث مباشر (لحظة بلحظة)





أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب عن إرتداء الأهلي "الزي التقليدي "الأحمر والأبيض والجوارب الحمراء على أن يرتدي حارس المرمي الطقم الأصفر بالكامل في حين يرتدي المنافس الزي البترولي والحارس الطاقم الأخضر بالكامل ، على أن يتم حضور الفريقين لملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.





كورة لايف| ahly مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر





حضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الاداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق في وجود مراقب ومنسق المباراة والنسق الأمني وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة ووفد فريق فيتا كلوب.





Ahly today مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب (كورة اون لاين) بث مباشر (لحظة بلحظة)





أسندت إدارة قنوات "بي إن سبورت" مهمة التعليق على مباراة الأهلي وفيتا كلوب إلى محمد الكواليني وتذاع عبر "bein HD1" .





يلا شوت| ahly مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر





وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة فريقه لمباراة الكونغو.









ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ويأتي خلفه سيمبا التنزاني بـ6 نقاط، بينما يحتل شبيبة الساورة الجزائري المركز الثالث بـ5 نقاط، فيما يتذيل فيتا كلوب الترتيب بـ4 نقاط.



