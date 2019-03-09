"كيم"يؤكد على أهمية التنمية الاقتصادية وسط تكهنات بإطلاق صاروخ

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن الزعيم كيم جونج-أون أكد على أهمية التنمية الاقتصادية باعتبارها "مهمة عاجلة" لبلاده، وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تطلق صاروخا.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن كيم دعوته المسئولين في الحزب الحاكم إلى تحفيز الجهود الرامية إلى تقدم مستوى التعليم الإيديولوجي للمواطنين لضمان "إحراز تقدم كبير في البناء الاقتصادي الاشتراكي".



وأوضحت أن كيم شدد، في خطاب ألقاه أمام مؤتمر وطني لمسؤولي الدعاية عُقِدَ في بيونج يانج، على ضرورة تركيز كل الجهود على بناء الاقتصاد الاشتراكي.



وأضافت أن تصريحات كيم في هذا الشأن مثلت الرسالة الأولى له بعد أن عاد إلى بلاده خالي الوفاض بسبب انهيار قمة الأسبوع الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي.