بث مباشر| مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم الجمعة 8-3-2019

تقدم "الفجر" خدمة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأودينيزي، في إطار منافسات الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة 8-3-2019.





ويمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي، التي تقام على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو)، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 9:30 مساءً.





ويحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد نقاط 72، في حين يحتل أودينيزي المركز الخامس عشر برصيد نقاط 25.