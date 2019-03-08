بالصور.. شروخ وتصدعات بكوبرى 14 مايو تثير ذعر أهالى الإسكندرية

تصدعات وتآكل للطبقة الخرسانية لكوبرى 14 مايو الذي يقع بمنطقة سموحة في الإسكندرية تثير ذعر الأهالى المارين عليه خوفا من انهياره، وسط تأكيدات من اللجنة الهندسية التي شكلتها المحافظة بأنه لا يوجد به أي مشكلات.



وقال محمود عادل، أحد المواطنين: "تآكلت الطبقة الخرسانية لأسفل الكوبرى خاصة في فصل الشتاء. وباتت التشققات والشروخ تزداد يوما بعد يوم".



بينما أضاف عمرو أحمد أن الكوبري بهذا الحال منذ 7 سنوات، ولا يوجد صيانة أو أعمال ترميم تتم له، وهو ما آثار تخوف الكثير خاصة في فصل الشتاء هذا العام، بسبب الانهيارات الكثيرة التي وقعت في محافظة الإسكندرية، مناشدا المسؤولين بسرعة إجراء معاينة قبل حدوث الكارثة.



من جانبها، أكدت اللجنة الهندسية التي تشكلت لمعاينة الكوبري في وقت سابق، أنه لا يوجد به أي مشكلات، سواء في الخرسانات أو الجسم نفسه، موضحة أن المياه التي تتساقط من جانبي الكوبري، لا تمثل أي أزمة أو مشكلة على الكوبري، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التساقط.



اللافت للنظر إلى أن كوبري 14 مايو بمنطقة سموحة، لم يكن الأول الذي تأثر بالأمطار، وظهرت به تصدعات، فأثار من قبله كوبرى المندرة الذى يقع شرق الإسكندرية، مخاوف العديد من أهالى المنطقة المجاورة له خوفا من انهياره بسبب غزارة مياه الأمطار، خاصة بعدما أصبحت المياه تتساقط على المارة أسفل الكوبرى.