يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

بالصور.. سر تسمية حى "أثر النبي" بهذا الاسم

يعد حي" أثر النبي" بمنطقة دار السلام من أقدم أحياء القاهرة، حيث يعود إلي العصر المملوكي، ويرجع سبب التسمية إلى وجود حجر علي شكل قدم يعتقد أنه يعود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويوجد به مسجد له نفس ...