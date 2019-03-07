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مصر
الخميس 07/مارس/2019 - 08:38 م

وزير الري: إزالة التعديات والاستفادة من مجرى النيل كواجهة حضارية

وزير الري: إزالة
وائل القمحاوى
dostor.org/2544465

اجتمع  الدكتور  محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، لاستعراض موقف الأعمال الجارية بالإدارات المركزية للاستفادة من مجرى نهر النيل كواجهة حضارية وموقف الإزالات وأعمال التحصيل ومراجعة خطة القطاع فى المرحلة القادمة.

وشدد وزير الري على إزالة كافة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بكافة أنحاء الجمهورية، بما يعود بالنفع على المواطنين، ويعزز من هيبة الدولة في الحفاظ على نهر النيل.

كما اجتمع وزير الري، مع الدكتور عماد فوزي مصطفى بمركز بحوث إدارة المياه، والدكتور نصر محمود بكلية الزراعة جامعة الفيوم، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة وجامعة الفيوم وتطوير تجارب بحثية جديدة تؤدى لتعظيم كفاءة استخدام المياه.

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