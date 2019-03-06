koraonline يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة

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البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في أهم مباريات اليوم ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.





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كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

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مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون مناسبة هامة للغاية للاعبي المدرب توماس توخيل لتأكيد تفوقهم ذهاباً 2-0 في أولد ترافورد مسرح أحلام الشياطين الحمر التاريخي.

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في المقابل سحاول لاعبو المدرب سولساير ألا تمر موقعة باريس دون أن يكون لديهم ردة فعل لا سيما أنهم من أكثر الفرق تطوراً في أوروبا في الفترة الأخيرة، أداء ذكرنا بالأيام الخوالي ليونايتد .

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مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر

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مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 اليوم ابتداءً من الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة بتعليق الزميل حفيظ دراجي على القناة الصوتية 1 والزميل علي محمد علي على القناة الصونية 2.

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- لم تتأهل أي من الفرق الـ34 السابقة التي خسرت على أرضها بفارق هدفين أو أكثر في ذهاب لقاء اقصائي في دوري الأبطال.

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- خسر باريس مرة واحدة فقط على أرضه في مباريات دور الـ16 في دوري الأبطال (فاز 10 تعادل 5)، لكنه جاء في استضافته لريال مدريد في دور الـ16 الموسم الماضي (2-1).

- لم تفز أي من الفرق الإنكليزية الستة الماضية في زيارتها إلى البارك دي برينس لمواجهة باريس – الفريق الإنكليزي الوحيد الذي فاز في ضيافة باريس كان تشلسي في 2004 تحت قيادة مورينيو (3-0).

-تأهلت الفرق الفرنسية في 4 من آخر 5 لقاءات اقصائية مؤلفة من ذهاب وإياب أمام فرق إنكليزية في دوري الأبطال.

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- سجل باريس مجموع 35 هدفاً في آخر 10 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال، لكنه لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر 5 منها.

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-فاز مان يونايتد مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات اقصائية لعبها في دوري الأبطال (تعادل 3 خسر 6) – آخر فوز اقصائي له خارج أرضه كان في أبريل 2011 في ضيافة شالكه (2-0).