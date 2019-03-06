بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان اليوم 6-3-2019
بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان اليوم 6-3-2019
بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان اليوم 6-3-2019
عقدت جمعية الأسر المنتجة بمحافظة بني سويف، اليوم، برئاسة المهندس سيد مهران اللقاء النوعي السنوي للعاملين في مجال الأسر المنتجة بجناحيها الحكومي والأهلي، وذلك للعاملين في الإدارة والوحدات لبندر ومركز ...
عقد مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري أمن الإدارات ومديري الاتصال السياسي بالإدارات. وأكد "العجمي" خلال ...
تفقد مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المتقدمين لشغل وظائف التعليم بنظام التعاقد المؤقت لسد العجز، وذلك بمركز التطوير التكنولوجي ...