ومن المقرر أن تبدأ مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة السعودية، وسوف تنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD1.

بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان اليوم 6-3-2019