لايف (ميسي) بدون تقطيع بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا اليوم (الدوري الاسباني) .. يلا شوت hd

يلتقي مساء اليوم، برشلونة أمام نظيره جيرونا، في مباراة قوية ومهمة، في لقب كأس السوبر الكتالوني، التي تقام بشكل سنوي بين أندية إقليم كتالونيا في إسبانيا.

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر في كأس السوبر الكتالوني

ووقع اختيار الاتحاد الكتالوني لكرة القدم على جيرونا لمواجهة برشلونة، نظرًا لما حققه من إنجازات مميزة في الموسم الماضي من الدوري الإسباني وتفوقه على الجار الآخر، إسبانيول.

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر في كأس السوبر الكتالوني

ويدخل البارسا مباراة اليوم علي أمل تحقيق اللقب الذي يعتبر مهم لمشجعي نادي برشلونة الكتالوني، وعاد برشلونة لكتالونيا بعد انتصار كبير علي نادي ريال مدريد بنتيجة 1-0 في قمة الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني ويريد نيل اللقب من جيرونا الذي يطمح هو الاخر في تحقيق اللقب.

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر في كأس السوبر الكتالوني

وسيستغل إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، مباراة كأس السوبر الكتالوني، من أجل منح بعض الدقائق للاعبين الذين شاركوا قليلًا مع الفريق هذا الموسم، وسيكون توديبو على موعد مع افتتاح مشاركاته مع البارسا.

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر في كأس السوبر الكتالوني

كما من المتوقع مشاركة كل من اللاعب الغاني بواتينغ، الوافد الجديد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في شهر يناير، والثنائي موريّو ومالكوم، بالإضافة للاعبي الرديف ميراندا، ريكي بوج واوريول بوسكيتس.

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر في كأس السوبر الكتالوني

وجاء التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا كما يلي:

حراسة المرمى: سيليسين.

خط الدفاع: موسى واجي، شاومي، أومتيتي، ميراندا.

خط الوسط: آلينا، فيدال، ريكي بويج.

خط الهجوم: مالكوم، بواتينج، كوتينيو.

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر في كأس السوبر الكتالوني

كأس السوبر الكتالوني هي مسابقة يقوم الإتحاد الكتالوني لكرة القدم بتنظمها منذ عام 2014 للأندية التي تقع في إقليم كتالونيا وتقام المباراة بين أفضل فريقين في كتالونيا أو الفرق التي تقدم أدء جيد في الدوري الإسباني، وفاز برشلونة بهذه الكأس في العام الماضي بتغلبه على إسبانيول بركلات الترجيح.

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر في كأس السوبر الكتالوني

المباراة: برشلونة أمام جيرونا في كأس السوبر الكتالوني

التوقيت: اليوم الموافق 6-3-2019 في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر في كأس السوبر الكتالوني

القناة الرسمية لبرشلونة

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر











