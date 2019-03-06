اونلاين | رابط سريع hd مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم 6-3-2019 في كأس السوبر الكاتالوني





سيكون عشاق البارسا على موعد مع مباراة قوية للفريق الكاتالوني ، عندما يلتقي فريق برشلونة، في الثامنة الا الربع مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره فريق جيرونا في مباراة كأس السوبر الكتالوني، وتُقام تلك المباراة بشكل سنوي بين أندية إقليم كتالونيا في إسبانيا، كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر.





اونلاين | رابط سريع hd مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم 6-3-2019 في كأس السوبر الكاتالوني









ووقع الاتحاد الكتالوني لكرة القدم اختياره على جيرونا لمواجهة برشلونة نظرًا لما حققه من إنجازات مميزة في الموسم الماضي من الدوري الإسباني وتفوقه على الجار الآخر، إسبانيول، وكان برشلونة قد فاز بذلك الكأس في العام الماضي بعد فوزه على إسبانيول بركلات الترجيح،

اونلاين | رابط سريع hd مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم 6-3-2019 في كأس السوبر الكاتالوني