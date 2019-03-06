القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
مباريات
الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:04 م

لايف .. مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر | يلا شوت | كورة اون لاين لايف HD

لايف .. مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر | يلا شوت | كورة اون لاين لايف HD

لايف .. مباراة برشلونة
dostor.org/2542926

تقام مساء اليوم الأربعاء مباراة كأس السوبر الكاتلوني على ملعب ( دي لا نوفا كرو ألتا ) في مدينة برشلونة بين فريق برشلونة وجاره فريق جيرونا، حيث سيحاول فريق برشلونة الحفاظ على لقبه، والحصول على لقبه الثالث في المسابقة.

كأس السوبر الكاتلوني، هي مسابقة كرة قدم ينظمها الاتحاد الكاتالوني لكرة القدم منذ عام 2014 لأندية كرة القدم في إقليم كاتالونيا ذاتي الحكم في إسبانيا، المباراة تضم اثنين من أفضل الأندية الكاتالونية من الدوري الاسباني .

اختيار فريق جيرونا الذي يخوض موسمه الثاني على التوالي في الدرجة الأولى يأتي بعد تحقيقه للعديد من الانجازات خلال الموسم الماضي في الليغا وتفوقه على جاره إسبانيول بترتيب المسابقة بحسب ما ذكرت إذاعة “راديو كتالونيا”.

يذكر أن برشلونة توج بلقب المسابقة في مناسبتين، في المرة الأولى عام 2014 على حساب نظيره اسبانيول، وفي عام 2018 حقق اللقب الثاني على حساب إسبانيول أيضاً، فيما توج اسبانيول باللقب عام 2016 على حساب برشلونة.

وستقام المباراة الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , في حين سوف تقام المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .

وستقام الساعة 6:45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 5:45 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , 9:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطة عمان , وستنقل المباراة على موقع ( يلا شووت )، ولن تكون منقولة على أي قناة عربية.

موضوعات متعلقة

رابط سريع hd مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم 6-3-2019 في كأس السوبر الكاتالوني

لايف مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر CBC SPORT HD

Live : كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر ماتش Barca اليوم يلا شوت | كورة لايف (كورة اون لاين)

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر SBS SPORT ماتش Barca اليوم يلا شوت | كورة لايف (كورة اون لاين)

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ 4 أيام

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ اسبوع

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ اسبوع

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ أقل من شهر

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

منذ أقل من شهر

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

الآن

جدل بين الكنيسة والحركات القبطية بسبب الأنبا أغاثون

مصادر: اتجاه للانتهاء من تقنين الكنائس في 2020

فحص 3 ملايين طالب بالمرحلة الأولى من مبادرة "الأنيميا والتقزم والسمنة"

البورصة تواصل الهبوط وتخسر 3.44 مليار جنيه عند الإغلاق

ads
الأكثر قراءة

خاص.. حجازى يرحب بالعودة إلى الأهلى ويكشف شرطه الوحيد

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

هلال وعبدالعاطي في ضيافة «الكابتن».. مكالمات القطبين وأسرار ملل خصوم دجلة

ألبومات الصور

تفاصيل ختام فعاليات الدورة الـ24 لسمبوزيوم أسوان الدولى (صور)

جمال نور الدين يفتتح المعرض الدولى للكتاب بقصر ثقافة أسيوط

بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الطيران لمطار أسوان

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

رياضة

مانشستر يونايتد يسعى لضم "ديبالا" من يوفنتوس هذا الصيف

تقارير صحفية: ريال مدريد قد يقيل مدربه سولاري هذا الأسبوع

مصر تنظم بطولة العالم لسيدات الاسكواش تحت سفح الأهرامات

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

خاص.. حجازى يرحب بالعودة إلى الأهلى ويكشف شرطه الوحيد

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

هلال وعبدالعاطي في ضيافة «الكابتن».. مكالمات القطبين وأسرار ملل خصوم دجلة

ads
كشكول

بالصور.. توزيع 68 ألف تابلت على الطلاب بالجيزة

تعليم الوادي ينفّذ دورة تدريبية لمسئولي حجرات "IT " بالمدارس

اعتماد نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بالأقصر

"الذكاء الإصطناعي وعلوم المستقبل" ندوة بتربية المنيا

رئيس جامعة الإسكندرية يناقش استعدادات فتح معهد كونفوشيوس

الأمصار

أبو الغيط ووزير خارجية الجزائر يوقعان اتفاقا لمراقبة الانتخابات

ستفاقم الأزمة.. الأمم المتحدة تُحذر من العقوبات الدولية على فنزويلا

تكلفته 5 جنيهات.. "ميمو روما" يصل القاهرة ويقدم أشهر طبق حلويات إيطالي

الجيش الجزائري يتهم أطرافا لم يسمها بمحاولة زعزعة الاستقرار

السترات الصفراء تضع فرنسا أمام المسائلة الأممية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

النمسا تعتمد قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين

شاهد.. لحظة خروج كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو من السجن

تزايد عدد النساء اللاتي يعتمدن على دخلهن الخاص في المعيشة بألمانيا

الصحة

5 أطعمة تعيد النشاط والحيوية لمن تخطوا سن الـ50

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎