الهدف الرابع في مرمى ريال مدريد الشوط الثاني ضد أياكس

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس امستردام بث مباشر yalla shoot اون لاين في الدوري دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث سيلعب كلاً من ريال مدريد ضد أياكس امستردام في أطار ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال وسوف نقوم من خلال تلك المقالة بتقديم البث المباشر للقاء مجاناً وتوفير رابط متعدد الجودات لمشاهدة قمة الكرة الأوروبية في هذا الأسبوع، والتي تجمع بين الريال وأياكس مباشرة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد أياكس امستردام yalla shoot، تلك المباراة هي هامة للفريقين من اجل التأهل إلي دور الثمانية، ونتيجتها ستحدد ما ستكون عليه مباراة الإياب، وستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوف تقام في العاصمة الهولندية أمستردام، وسنوفر لكم رابط مشاهدة ماتش الريال والأتلتيكو يلا شوت kooralive بدون تقطيع قبل بدايته بدقائق.يفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود قائده سيرجيو راموس بسبب الايقاف، وكانت لجنة العقوبات فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” أعلنت فى وقت سابق إيقاف سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسبانى مباراتين فى مسابقة دوري الأبطال.

في 3 دقائق الريال يحرز الهدف الأول وآياكس يرد بإحراز الرابع

الدقيقة 72... آياكس يسدد الهدف الرابع عن طريق لاسه شوني

الدقيقة 66... الحكم يؤكد الهدف الثالث لآياكس بعد استخدام تقنية الفيديو

الحكم ينتظر تحديد صحة الهدف الثالث لآياكس باستخدام تقنية "الفار"... مازال الهدف الثالث رهن قرار الحكم

الدقيقة 63... الهدف الثالث لآياكس في شباك الريال

الدقيقة 60... آيكس يحاول إحراز الهدف الثالث

الدقيقة 59.. كاد بنزيمة أن يحرز هدف لكن الكرة تمر على يسار حارس آياكس

الدقيقة 57 هجوم متواصل من ريال مدريد ودفاع مستميت من آياكس

الدقيقة 54... تسديدة رأس من كريم بنزيمة يتصدى لها حارس آياكس

الدقيقة 52... ركنية للنادي الملكي

الدقيقة 51... هجمة خطيرة بقيادة زياش ضد ريال مدريد

الدقيقة 49... هجمة خطيرة للملكي

الدقيقة 47... ريال مدريد يستحوذ على الكرة ومحاولات قوية لإحراز هدف

الدقيقة 46... ريال مدريد يبدأ بهجمة ضائعة

انطلاق الشوط الثاني... مباراة ريال مدريد × آياكس في دوري أبطال أوروبا (0 - 2)

لاعبو الريال ينزلون إلى أرض الملعب قبل انطلاق الشوط الثاني للمباراة

آياكس ينهي الشوط الأول منتصرا

نهاية الشوط الأول... مباراة ريال مدريد × آياكس في دوري أبطال أوروبا (0 - 2)

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