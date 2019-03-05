نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري ابطال اوروبا
نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري ابطال اوروبا
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امستردام بث مباشر yalla shoot اون لاين في الدوري دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم، حيث سيلعب كلاً من ريال مدريد ضد أياكس امستردام في أطار ذهاب دور
الستة عشر من دوري الأبطال وسوف نقوم من خلال تلك المقالة بتقديم البث المباشر للقاء
مجاناً وتوفير رابط متعدد الجودات لمشاهدة قمة الكرة الأوروبية في هذا الأسبوع، والتي
تجمع بين الريال وأياكس مباشرة.
بث مباشر مباراة ريال مدريد أياكس امستردام yalla shoot، تلك المباراة هي هامة للفريقين من اجل التأهل إلي دور الثمانية، ونتيجتها ستحدد ما ستكون عليه مباراة الإياب، وستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوف تقام في العاصمة الهولندية أمستردام، وسنوفر لكم رابط مشاهدة ماتش الريال والأتلتيكو يلا شوت kooralive بدون تقطيع قبل بدايته بدقائق.يفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود قائده سيرجيو راموس بسبب الايقاف، وكانت لجنة العقوبات فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” أعلنت فى وقت سابق إيقاف سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسبانى مباراتين فى مسابقة دوري الأبطال.