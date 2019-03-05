أمين الفتوى: "حسن البنا" الأب الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي

قال الدكتور خالد عمران ، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية هو من أسس لبداية تنظيم داعش الإرهابي وهو الأب الشرعي له.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن سيد قطب هو من صاغ للجماعات الإرهابية مصطلحات العنف بشكل فج، وسارت على نهجه كل الجماعات الإرهابية.

وتابع أن توظيف الدين في السياسة من شأنه أن يلطخ صورة الدين أمام العالم، وهو أمر لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كذب ولعب بالدين من أجل المصلحة.