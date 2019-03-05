يلا شوت 7sry | رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر يوتيوب HD بدون تقطيع | بث مباشر ريال مدريد وأياكس | on line

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا حول إشارة خارجة قام بها الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عقب تسجيل فريقه الهدف الأول في شباك يوفنتوس الإيطالي، بذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.





وحقق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا بهدفين نظيفين على ضيفه يوفنتوس، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وفاجأ سيميوني متابعي المواجهة بإشارة خارجة عقب هدف فريقه الأول الذي أحرزه المدافع الأوروجواياني خوسيه خيمينيز.





وسجل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا هدفًا لمصلحة أتلتيكو مدريد ألغته تقنية الفيديو "VAR" قبل أن يسجل خيمينيز هدفًا انفعل بعده سيميوني، بينما سجل مواطنه دييجو جودين الهدف الثاني.





كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر اليوم، شهدت مباراة ريال مدريد وأياكس في ذهاب دور 16 من البطولة الكثير من الإثارة والمتعة، وقد نجح الريال في تحقيق فوز مهم على ملعب أياكس ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وسيحاول ريال مدريد استغلال نتيجة مباراة الذهاب، وتأكيد الفوز على ملعبه مساء اليوم من اجل حسم التأهل للدور التالي من البطولة.