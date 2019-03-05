القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:57 م

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
مباريات
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:04 م

الشوط الثاني مباشر ريال مدريد Real Madrid vs Ajax اياكس دوري ابطال اوروبا

الشوط الثاني مباشر ريال مدريد Real Madrid vs Ajax اياكس دوري ابطال اوروبا

الشوط الثاني مباشر
dostor.org/2541992

يستقبل فريق ريال مدريد الأسباني نظيره أياكس أمستردام الهولندي، بعد قليل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.


وسيصب الريال كامل تركيزه على اللقاء، بعد أن تحطم موسمه في الليجا والكأس بهزيمتين متتاليتين أمام برشلونة، ويمني النفس للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، كوسيلة وحيدة لإنقاذ ما تبقى من موسمه المتعثر.


ويعاني بطل أوروبا في آخر 3 مواسم من أزمة هجومية، إذ هز الشباك مرة واحدة من اللعب المفتوح في آخر 4 مباريات.


وينتظر الفريق الهولندي مهمة صعبة للغاية بعد خسارة لقاء الذهاب في يوهان كرويف أرينا بهدف مقابل اثنين، مما يعني حاجة فريق المدرب تن هاج إلى تحقيق أسبقية بنفس النتيجة من أجل تمديد المباراة للأوقات الإضافية أو الفوز بفارق هدف بنتيجة أكبر أو بفارق هدفين من أجل المرور إلى الدور التالي.

موضوعات متعلقة

بدأت الشوط :رابط سريع Real Madrid بث مباشر مباراة ريال مدريد واياكس كورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم

الآن|مشاهدة مباراة ’’أياكس و ريال مدريد’’ Ajax vs Real Madrid في تشامبيونزليج 2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس فى دوري الأبطال بث مباشر |beIN Match كورة اونلاين

يلا شوت Real Madrid بث مباشر مباراة ريال مدريد واياكس امستردام اونلاين يلا شوت الجديد yalla shoot

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر

منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ 3 أيام

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ اسبوع

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ اسبوع

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ أقل من شهر

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

الآن

مؤسس "مش لوحدك" يكشف أسباب مقاضاته لمعتز مطر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر في أهم مباريات اليوم

هل تراجع محمد صلاح حقًا؟

شركات أمريكية: مصر بوابة للوصول إلى الأسواق الأفريقية

ads
الأكثر قراءة

الخارجية تهيب بالمواطنين الحصول على تأشيرة العمل بأذربيجان من خلال القنوات الرسمية

اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر yalla shoot اون لاين في دوري أبطال أوروبا

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام يلا شوت yalla shoot اونلاين| شاهد

ألبومات الصور

جمال نور الدين يفتتح المعرض الدولى للكتاب بقصر ثقافة أسيوط

بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الطيران لمطار أسوان

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

خلال لقاء مع المواطنين.. محافظ الغربية يوجه بصرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل

رياضة

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري ابطال اوروبا

ليلة سقوط ريال مدريد وخروجه من دوري ابطال اوروبا

بكاء فينيسيوس اثناء خروجه في مباراة ريال مدريد ضد اياكس دوري ابطال اوروبا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

الخارجية تهيب بالمواطنين الحصول على تأشيرة العمل بأذربيجان من خلال القنوات الرسمية

اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر yalla shoot اون لاين في دوري أبطال أوروبا

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام يلا شوت yalla shoot اونلاين| شاهد

ads
كشكول

رئيس جامعة بنى سويف: توفير "لاب توب" لكل طالب معاق ابتداء من العام القادم

طب سوهاج تعقد اختبار تجريبي علي الامتحان الالكتروني الموحد

رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب المهرجان الكشفي بحفلة سمر

التعليم تنصح المتقدمين لـ"التعاقدات المؤقتة" من عمليات النصب

التعليم: استبعاد المتقدم لـ "التعاقدات المؤقتة" إلكترونيًا في هذا الحالة

الأمصار

من خلالها مساعدات اقتصادية.. فلسطين توقع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا

منظمة: النساء يشغلن ربع عدد النواب في البرلمانات حول العالم

العاهل الأردني يتوعد بمحاسبة مسربي المعلومات والوثائق الرسمية

البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا

دون تدخلات خارجية.. وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى لأزمة ليبيا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

"غبى منه فيه".. كاتب بريطانى: العباقرة أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء

"ناسا" تجري أول عملية "سير في الفضاء" مكونة من السيدات فقط

كلب يحبط عمليات تهريب أموال طائلة

الصحة

الكاكاو يساعد مرضى التصلب المتعدد في التغلب مرضهم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎