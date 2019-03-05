بث مباشر hd مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري ابطال اوروبا

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام

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موعد لقاء الإياب بين الريال وأياكس

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القنوات الناقلة للقاء الريال وأياكس

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رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام

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بداية المباراة





الدقيقه 7





🤩 ⚽ 🔥 هدف أول لصالح أياكس الهولندي يسجلة المغربي حكيم زيااااااش.





د,15| ريال مدريد 0 × 1 أياكس.





الدقيقه 20 قووووووووووووووول ثاني لأياكس





اللاعب المغربي نصير مزراوي لن يشارك في ذهاب ربع النهائي في حال تأهل فريقه أياكس





د30| تبديل مبكّر ريال مدريد بسبب الإصابة: – خروج فاسكيز – دخول غاريث بيل





د’33| تبديل ثاني لريال مدريد بسبب الإصابة – خروج فينيسوس – دخول آسينسيو





د’42| القائم للمرّه الثانية يُحرم ريال مدريد من الهدف





نهاية الشوط الأول: #ريال_مدريد_أياكس 0 : 2





استارحة





بهذه النتيجة أياكس إلى ربع النهائي.





التشكيلة الرسمية ضد أياكس: كورتوا ، كارفاخال ، فاران ، ناتشو ، ريغيلون ، كاسيميرو ، كروس ، مودريتش ، فينسيوس ، بنزيما ، لوكاس فاسكيز.





وكان ريال مدريد قد تأهل في صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، من الفوز في 4 مباريات وخسارة لقائين، الامبراطورية بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – embratoria وكان الريال قد ودع كأس ملك إسبانيا على يد عدوه اللدود فريق برشلونة بنتيجة 4-1 في مجموع اللقائين، كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – kora star كما خسر في أخر مواجهاته الاستعدادية على يد نفس الفريق بنتيجة 1-0 في الدورى.





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