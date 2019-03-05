البث المباشر بدون تقطيع ريال مدريد ضد أياكس في دوري ابطال اوروبا

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مساء يوم الثلاثاء مباراة تنتظرها الملايين من عشاق الكرة الأوروبية ، عندما يحل أياكس الهولندي ضيفاً على ريال مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.





ويبحث نادي ريال مدريد عن تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل بلوغ الدور ربع النهائي وتجاوز خيبة الأمل أمام برشلونة ، فيما يحلم أياكس بتحقيق نتيجة تشبه المعجزة وتأكيد مقولة أن الأحلام في كرة القدم غير موجودة إطلاقاً.





وستكون دوري أبطال أوروبا هي الأمل الوحيد لريال مدريد بعد خسارة لقب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا ، مع الإشارة بأن النادي الملكي وصل إلى الدور نصف النهائي في النسخ الثمانية الأخيرة ، وهو رقم قياسي في تاريخ هذه المسابقة.





وفيما يلي 3 أشياء مهمة سنتعرف عليها خلال المواجهة بين ريال مدريد وأياكس:-





* مئة بالمئة من الأندية التي فازت بنتيجة (2-1) خارج ميدانها في مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا تمكنت من بلوغ الدور ربع النهائي من هذه المسابقة ، وذلك في ثماني مناسبات في هذا الدور حتى الآن.



