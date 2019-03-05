لحظة بلحظة تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد واياكس في دوري ابطال اوروبا
لحظة بلحظة تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد واياكس في دوري ابطال اوروبا
لحظة بلحظة تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد واياكس في دوري ابطال اوروبا
افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، المعرض الدولي للكتاب ومعرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بقصر ثقافة أسيوط والذى يستمر فى الفترة من 5 إلى 15 مارس 2019م. جاء ذلك ...
تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، مطار أسوان الدولى؛ لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال الوفود المشاركة فى ملتقى الشباب العربي الإفريقى الذى تستضيفه مدينة أسوان خلال شهر مارس الجاري. وشملت ...
شهدت محافظة الدقهلية حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح كثيفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن مناطق عديدة، إضافة إلى شلل تام فى حركة المرور بالطرق الرئيسية والمدن لارتفاع منسوب ...