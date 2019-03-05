لحظة بلحظة تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد واياكس في دوري ابطال اوروبا

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينو المدير الفني السابق لأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزين، إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد عن إمكانية العودة مرة أخرى لتدريب النادي الملكي في إسبانيا، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديبورتيفو كواترو” صباح اليوم الثلاثاء.

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وفتح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الباب أمام عودته لتدريب ريال مدريد من جديد مع بداية الموسم القادم، حيث أكد أنه ليس لديه أى مشكلة في ذلك.

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وأكد مورينيو أنه راض تماماً عن الفترة التي قضاها كمدرب لنادي ريال مدريد، حيث أشار أنه حقق العديد من الإنجازات التي لن تنسى ولها بصمة واضحة حتى الآن.

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واعترف مورينيو أنه ارتكب أيضاً بعض الأخطاء عندما كان مدرباً لريال مدريد، ولكن الشيء بالنسبة له هى النتيجة النهائي التي وصل لها الفريق.

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وصرح مورينيو قائلاً:” ريال مدريد ناد كبير، ليس لدى أى مشكلة بالعودة، هناك العديد من الذكريات الرائعة هناك، لقد حققت أشياء رائعة، ولكني ارتكبت بعض الأخطاء”.

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