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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:10 ص

طرح مشروع قانون حيادية الإنترنت بالكونجرس مرة أخرى

طرح مشروع قانون حيادية
عبير سليم
dostor.org/2540779

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الإثنين، أن الديمقراطيين سيقدمون مشروع قانون "حيادية الإنترنت" مرة أخرى، لاستبدال قواعد الإنترنت المفتوحة التى أُلغيت فى 2017.


وقالت "بيلوسي" - بحسب صحيفة "ذى هيل" الأمريكية - إن المشروع يدعى "قانون إنقاذ الإنترنت"، وسيتم الكشف عنه، الأربعاء المقبل، على أن يتم تقديمه فى مجلس الشيوخ أيضًا.

وتعتبر حيادية الإنترنت مبدأ ينص على أن مزودى خدمات الإنترنت، حيث ينبغى أن يتعاملوا مع جميع اتصالات الإنترنت بمساواة ودون تمييز أو محاسبة بشكل مختلف بناء على المستخدم، أو المحتوى، أو الموقع الإلكتروني، أو المنصة، أو التطبيق، أو نوع الجهاز، أو طريقة الاتصال بالإنترنت.

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