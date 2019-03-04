بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم الاثنين 4-3-2019 في الدوري المصري

تقدم "الدستور" بث مباشر لمباراة مباراة الأهلي وبتروجيت، في إطار منافسات الدور الـ26 من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين 4-3-2019، الساعة 7.00 مساء.

بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم الاثنين 4-3-2019 في الدوري المصري

وتقام مباراة الإياب على ملعب استاد بترو سبورت، ويمكن مشاهدة المباراة التي على قنوات أون سبورت HD، ونايل سبورت.

بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم الاثنين 4-3-2019 في الدوري المصري