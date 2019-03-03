القاهرة : الأحد 03 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
مباريات
الأحد 03/مارس/2019 - 05:15 م

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون.. بث مباشر اليوم الاحد | يلا شوت مشاهدة مباراة MO SALA

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون.. بث مباشر اليوم الاحد | يلا شوت مشاهدة مباراة MO SALA

بث مباشر مباراة ليفربول
dostor.org/2538937

سيبدأ المدرب يورجن كلوب بتشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بفان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، وسيدخل ديفوك أوريجي لقيادة هجوم الفريق لتعويض غياب البرازيلي المصاب بجانب محمد صلاح وماني، بينما سيواصل المدرب البرتغالي على طريقته وتشكيلته المعتادة منذ انطلاقة الموسم الحالي، وسيعتمد على فيل جاجيلكا في قلب الدفاع بجانب مايكل كين في ظل غياب الفرنسي بسبب الإيقاف، بينما سيقود الهجوم المهاجم المتألق ريتشارليسون.
بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون.. بث مباشر اليوم الاحد | يلا شوت مشاهدة مباراة MO SALA
يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في السادسة والربع مساء اليوم الأحد 3 مارس 2019، وذلك في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر.
بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون.. بث مباشر اليوم الاحد | يلا شوت مشاهدة مباراة MO SALA
حقق الريدز فوزًا سهلًا في مشواره نحو الحفاظ على الصدارة، على حساب واتفورد بخماسية دون رد، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح في المركز الأول مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب المركز الثاني، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 21 انتصار، وتعادل في ست مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون.. بث مباشر اليوم الاحد | يلا شوت مشاهدة مباراة MO SALA
 
رابط سريع مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون:

يعيش إيفرتون موسمًا جيدًا إلى حد حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام كارديف وحقووا الفوز في هذه المباراة بثلاثة أهداف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وخسر 12 مباراة.
بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون.. بث مباشر اليوم الاحد | يلا شوت مشاهدة مباراة MO SALA
ديربي المارسيسيل.. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون:

سيبدأ المدرب يورجن كلوب بتشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بفان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، وسيدخل ديفوك أوريجي لقيادة هجوم الفريق لتعويض غياب البرازيلي المصاب بجانب محمد صلاح وماني، بينما سيواصل المدرب البرتغالي على طريقته وتشكيلته المعتادة منذ انطلاقة الموسم الحالي، وسيعتمد على فيل جاجيلكا في قلب الدفاع بجانب مايكل كين في ظل غياب الفرنسي بسبب الإيقاف، بينما سيقود الهجوم المهاجم المتألق ريتشارليسون.
بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون.. بث مباشر اليوم الاحد | يلا شوت مشاهدة مباراة MO SALA

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بين سبورت

بث مباشر مباريات اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر hd

مشاهدة ليفربول وايفرتون بث مباشر شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بين سبورت

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ حوالي 23 ساعة

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ 4 أيام

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ 4 أيام

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ اسبوع

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

منذ أقل من شهر

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

الآن

النيابة تتسلم الملف التأديبي للمتهمين في حادث محطة مصر

الطب الشرعي: لا توجد شظايا بأجسام ضحايا حادث قطار "محطة مصر"

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على رئيس حسابات "ماسبيرو" و75 آخرين

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع

ads
الأكثر قراءة

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

ألبومات الصور

محافظ أسيوط يشيد بدور طلاب التعليم الفني في تطوير ترعة الإبراهيمية

العثور على 4 أعمال سحر في حملة تنظيف مقابر الكرنك بالأقصر (صور)

بالصور.. عزاء وسام حنفي عضوة "روتاري" ضحية حادث محطة مصر

"الزملوط" يوجه بإجراء مقايسة عاجلة لرفع كفاءة مسرح "ثقافة الخارجة"

رياضة

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

فضيتان وبرونزيتان لمصر في بطولة كينيا الدولية "للريشة الطائرة"

النجم الساحلى يفوزعلى إينوجو رينجرز النيجيرى فى الكونفيدرالية

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

ads
كشكول

بعد فيديو المعاناة.. استجابة سريعة لمحافظ البحيرة لنقل تلاميذ "عزبة الديب"

التعليم تصدر 9 تعليمات لدخول اختبار مسابقة "التعاقدات المؤقتة"

التعليم: التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع"الجايكا"

التعليم تتيح طباعة إخطار موعد ومكان اختبارات "التعاقدات المؤقتة"

التعليم تلتقى ببعثة المدارس المصرية اليابانية لطوكيو للتدريب على التوكاتسو

الأمصار

معمر الإيراني: السعودية افشلت مخطط إيران في اليمن

الأردن: باب الرحمة غير قابل للتفاوض أو التقسيم

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان

وزير بريطاني: تأجيل الاتحاد الأوروبي الانفصال لفترة طويلة غير ممكن

هدوء بين الهند وباكستان بعد أيام من توتر شديد في كشمير

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

تعرف على أكثر المخلوقات رعبا في التاريخ

سر اختفاء الجوارب من منزل هذا الرجل

نقص في أعداد المعلمين المدربين بالمدارس في كينيا

الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎