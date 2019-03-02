(كورة اون لاين) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid vs Barcelona في الدوري الأسباني (الليجا) Kora Star

بداية تلك الجولة يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما كان يقبع ريال مدريد في المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد الكثير من النتائج السلبية.

وسيكون هذا الكلاسيكو هو الأول منذ عام 2007 الذي لا يتواجد فيه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجها لوجه، حيث أصيب الأول في الجولة الماضية ضد نادي إشبيلية ورحل الثاني إلى نادي يوفنتوس قبل مطلع الموسم الحالي.