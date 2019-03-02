مواجهة اليوم ستكون حاسمة بشكل كبير في المنافسة على اللقب، حيث يأمل الريال في تقليص الفارق إلى ست نقاط إذا نجح في تحقيق الانتصار، أما النادي الكتالوني فإنه يطمح في تأكيد تفوقه على الملكي.

سيكون عشاق الكرة في العالم على موعد مع المتعة والإثارة الكروية عندما يفتتح ملعب البرنابيو أبوابه لاستضافة كلاسيكو الأرض للمرة الثانية خلال أقل من 4 أيام ويحل فريق برشلونة ضيفا صعب المنال على نظيره ريال مدريد في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 2-3-2019.