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بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر
علي عبدالله
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لقاء اليوم في الليجا - مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ويدخل فريق ريال مدريد لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد ثماني وأربعين نقطة، متفوقاً بتسع نقاط على ملاحقه خيتافي، فيما يتأخر بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد، وبفارق تسع نقاط عن ضيفه ومتصدر الترتيب برشلونة، الذي يتربع عل قمة الترتيب برصيد سبع وخمسين نقطة. وقد نجح فريق برشلونة خلال الجولات الخمس وعشرين المنقضية، من تحقيق الفوز خلال سبع عشرة مواجهة، في الوقت الذي تعادل في ست مباريات وخسر اثنتين، مقابل سبع هزائم لفريق ريال مدريد، الذي خرج بنتيجة الفوز من خمس عشرة جولة في حين تعادل في ثلاث مباريات فقط. وقد نجح فريق برشلونة خلال لقاء الذهاب من الموسم الحالي، في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب كامب نو، وتمكن من الخروج بالنقاط الثلاث بعد إلحاق هزيمة ساحقة بمنافسه، في حين التقيا بمباراتين خلال بطولة كأس إسبانيا وشهدت تأهل برشلونة. ويسعى فريق برشلونة لتكرار الفوز على حساب منافسه والخروج بالنقاط الثلاث كاملة، من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب وفارق النقاط السبع مع أتلتيكو مدريد، وعدم السماح لمنافسيه بتضييق الفارق، في حين يأمل الملكي في الفوز على ضيفه أملاً في التقدم في الترتيب.


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