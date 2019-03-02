(كلاسيكو الأرض) 7SRY - Npa بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت

موعدنا اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 مع مباراة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في جميع دول العالم، حيث اللقاء المرتقب (كلاسيكو الأرض) الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد في أقوى ديربي وكلاسيكو على وجه الأرض، هذه المباراة التي ينتظرها عشاق الفريقين في جميع أنحاء العالم وليس في أسبانيا فقط، وذلك نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقين في جميع دول العالم، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا عرب فور نيوز موعد هذا اللقاء المرتقب والقنوات المفتوحة والمجانية التي ستنقل المباراة على مختلف الأقمار الصناعية، وكذلك نتيجة المباراة لحظة بلحظة.

كلاسيكو الأرض 2019

عمليات بحث واسعة من قبل محبي البرسا والفريق الملكي لمعرفة جميع القنوات المفتوحة والمجانية التي ستقوم ببث المباراة مجانا وبدون تشفير على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك لأن حق البث الحصري لكلاسيكو الأرض حصلت عليه شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، والتي ستقوم ببث المباراة بأكثر من لغة منها العربية والأسبانية والإنجليزية والفرنسية، ولكن هناك مجموعة من القنوات المجانية أعلنت بثها لهذا اللقاء والذي سوف يقام مساء اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.





القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

يمكن لجميع عشاق الكلاسيكو مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم عن طريق مجموعة كبيرة من القنوات المفتوحة والقنوات مكسورة الشفرة، وهذه القنوات يمكن ضبطها واستقبالها بسهولة، ومن هذه القنوات قناة قناة 3Sport والتي تبث من خلال القمر الأفغاني، كذلك يمكن مشاهدة المباراة من خلال قناة cbc sport والتي تبث من خلال القمر الأذربيجاني، كما قامت مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية التي تبث من خلال القمر الأوروبي بإعلان بثها لمباراة الكلاسيكو، وهذه القنوات وإن كانت مشفرة ولكن يمكن فك شفرتها من خلال نظام الشيرنج، ومن هذه القنوات “Canal+Liga HD – Digi Sporrts3 – Dolce Sports4 Sport TV2″” ونتمنى للجميع مشاهدة ممتعة.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

بعد ساعات قليلة سوف ينطلق كلاسيكو الأرض واللقاء المرتقب بين عملاقي كرة القدم ومباراة ريال مدريد وبرشلونة.











