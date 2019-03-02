بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS
بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS
يحل فريق برشلونة المدجج بالنجوم والأسماء الكبيرة ضيفا على ريال مدريد في قمة كروية كبيرة في الاسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
مباشرة| مباراة برشلونة وريال مدريد 2 مارس في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS
بث مباشر| مشاهدة مباراة (برشلونة وريال مدريد) اليوم 2 مارس في الدوري الاسباني
مباراة برشلونة وريال مدريد تشاهدونها السبت في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.
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يسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من التتويج بلقب الدوري الإسباني عندما ينزل ضيفاً على ريال مدريد الإسباني في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الليجا الإسبانية.
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد
مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر، تشاهدونها يوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد
تشاهدون مباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD3 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.
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