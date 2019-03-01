لأول مرة.. منير يغنى "طاق طاقية" من ألبومه الجديد لايف

قام المطرب محمد منير بغناء أحدث أغنياته "طاق طاقي" التي تعد ضمن ألبوم "وطن" المقرر طرحه بالكامل خلال الفترة المقبلة، وتعتبر المرة الأولى لغناؤه لها خلال حفل مباشر "لايف".



وقال "منير" إن الدول العربية كلها أعجبت بأغنية "طاق طاقية"، ومشيرًا إلى أنهم انتسبوها لهم وهذا الشئ أسعده كثيرًا.



ويعتبر هذا الحفل الأول للكينج محمد منير بعد إطلاق ألبومه الجديد "وطن"، والذي طرح منه عدد من الأغنيات على طريقة السينجل بعنوان "أبعد عينيك عني، وروح، وأهل أول، ولو باقي في عمري، وطاق طاقية"، ومن المقرر أن يطرح باقى أغانى الألبوم عقب الحفل.

