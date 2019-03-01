"الإفتاء" تحذر من لعبة "مومو".. تعرف على الأسباب

حذرت دار الإفتاء المصرية، من المشاركة في اللعبة المسمّاة بـ"مومو MOMO"، مشددة على من استُدرِج للمشاركة فيها أن يُسارِعَ بالخروج منها.



وأهابت دار الإفتاء المصرية بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة، لافتة إلى ضرورة أن يتابع الآباء أولادهم والحرص على معرفة الألعاب التي يلعبونها حتى نقيهم شرها.



وأفادت الإفتاء في بيانها بأن هذه اللعبة معروف عنها بأنها مصاحبة بالرسائل للصورة تُشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة، أو حتى الانتحار.



الجديد بالذكر أن العديد من المدارس في المملكة المتحدة أصدرت تحذيرات، كانت وُجهت لأولياء الأمور، حول "تحدي مومو"، فضلًا عن المنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بـ "التحدي".