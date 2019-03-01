السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة في المحلة

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، بالسجن 3 سنوات لعاطل في القضية رقم 53962 لسنة 2018 لاتجاره في المواد المخدرة.



تعود الواقعة عندما تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود بقيادة العقيد وليد الجندي، من ضبط "م.ع.م" 60 عامًا، عاطل، ومقيم بقرية "الانشا الحديثة" التابعة لمركز المحلة الكبرى، وبحوزته مواد مخدرة عبارة عن 100 لفة من مخدر البانجو، وتم اقتياده لدائرة القسم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وبعرضه على المحكمة أصدرت قرارها المتقدم.