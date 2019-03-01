ضبط بندقية خرطوش وذخيرة بحوزة حاصل على دبلوم بالفيوم

ألقى المقدم حازم الهاين، رئيس مباحث مركز شرطة أطسا بالفيوم، القبض على حاصل على دبلوم وبحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث مركز إطسا من ضبط المدعو عصام ربيع عبدالله، 27 سنة، حاصل علي دبلوم، ومقيم بندر إطسا، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 ملي، وعدد من الطلقات لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات، وإلقاء القبض على المتهم وتحرر له المحضر رقم 1735 إداري إطسا لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.