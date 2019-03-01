ضبط حشيش وسلاح ناري بحوزة هارب من قضية مخدرات بالفيوم

ألقى ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع وحدة مباحث مركز الفيوم، القبض على هارب مطلوب التنفيذ عليه في قضية اتجار بالمخدرات، وبحوزته طربة ونصف من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري وطلقة واحدة لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية مشتركة من ضباط مكافحة المخدرات ومباحث المركز الفيوم من ضبط المدعو "كريم جابر عبد العزيز"، عاطل، ومقيم فى هوارة عدلان بدائرة المركز هارب، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية اتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار وزنت 150 جراما وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات، والتحفظ على المتهم وتحرر له المحضر رقم 64 أمن دولة طوارئ لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.