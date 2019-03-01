القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
حوادث
الجمعة 01/مارس/2019 - 04:18 م

ضبط حشيش وسلاح ناري بحوزة هارب من قضية مخدرات بالفيوم

ضبط حشيش وسلاح ناري
الفيوم - مصطفي عبدالله الصعيدي
dostor.org/2536385

ألقى ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع وحدة مباحث مركز الفيوم، القبض على هارب مطلوب التنفيذ عليه في قضية اتجار بالمخدرات، وبحوزته طربة ونصف من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري وطلقة واحدة لذات العيار.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية مشتركة من ضباط مكافحة المخدرات ومباحث المركز الفيوم من ضبط المدعو "كريم جابر عبد العزيز"، عاطل، ومقيم فى هوارة عدلان بدائرة المركز هارب، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية اتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار وزنت 150 جراما وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.

تم التحفظ على المضبوطات، والتحفظ على المتهم وتحرر له المحضر رقم 64 أمن دولة طوارئ لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الآن

لجنة بـ"المالية" لإعداد لوائح موحدة للصناديق الخاصة

شاهد.. قصة حب بين هنادي مهنا ومحمد رمضان في "زلزال"

حكايات من داخل منزله.. كيف يعيش وليد مُرضي "بطل الجركن"؟

تونس تحبط هجمات إرهابية ضد شخصيات عامة عبر رسائل سامة

ads
الأكثر قراءة

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

سقوط 3 أسقف من عقار بدون إصابات في حي وسط بالإسكندرية

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

ألبومات الصور

محافظ بني سويف: السيطرة على حريق بمستشفى ناصر

صور.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين

ضياء رشوان في ضيافة "الدستور"

بالصور.. حفل تأبين نائب رئيس جامعة أسوان

رياضة

وزير الرياضة يشهد اللقاء المجمع للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

23 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بعد غد في الدوري

الزمالك يلاقي الأهلي غدًا بدوري "سوبر السلة"

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

سقوط 3 أسقف من عقار بدون إصابات في حي وسط بالإسكندرية

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

ads
كشكول

زراعة الأزهر بالقاهرة تنعى مُعيد توفي في حادث محطة مصر

"الخدمة الإجتماعية ونشر الثقافة" قافلة توعوية لطلاب المنوفية الأزهرية

دراسات "الشرقية" تعتزم إطلاق حملة "100 مليون صحة"

المنوفية الأزهرية تشارك في المشروع القومي للياقة البدنية

البحر الأحمر الأزهرية تنعى وكيل إدارة الشلاتين التعليمية

الأمصار

الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة

رفضا لترشح بوتفليقة ولاية خامسة.. تظاهرات حاشدة في الجزائر

ترامب لكوريا الشمالية: نعرف ما تريدون وتعرفون ما يجب أن نحصل عليه

السعودية تعلن سحب الجنسية من حمزة نجل أسامة بن لادن

مبعدون عن المسجد الأقصى يصلون على أبوابه "فيديو وصور"

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لعشاق الشوكولاتة... تذوق واحصل على راتب

اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم.. والسبب إبرة حرق الدهون

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل في ألمانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

احذر مشتقات الألبان.. 10 أطعمة تقتلك بالبطيء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎