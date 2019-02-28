الباز والعسيري يستقبلان ضياء رشوان خلال جولته في "الدستور"

زار ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، اليوم، مؤسسة "الدستور"، فى آخر جولاته الانتخابية، قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين، واستقبله خلالها كلًا من الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الجريدة، والكاتب الصحفي محمد العسيري، رئيس التحرير، وعدد من القيادات والصحفيين بالمؤسسة.



وقال "رشوان" خلال اللقاء، إنه رشح نفسه نقيبا للصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة بشعار "لم الشمل وهيبة النقابة"، انطلاقا من أن نقابة الصحفيين ومهنتهم لم تخل يوما من تنوع في الآراء والأطياف والرؤى، فالتنوع هو أصل الأشياء لكن "لم الشمل" يعني أن الصحفيين داخل مؤسسة تجمع أصحاب مصلحة واحدة بحكم دورها الدستوري والقانوني.





