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الخميس 28/فبراير/2019 - 10:27 م

تفاصيل اعترافات المتهم بقتل شقيقته عمدا فى قنا

تفاصيل اعترافات المتهم
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2535897

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، مساء اليوم الخميس، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك في مركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود حسن، مدير البحث الجنائي بمديرية الأمن، بالعثور علي جثة، زينب. ا. ا، ربة منزل، غارقة في دمائها وبها آثار طعنات من آلة حادة داخل منزلها بمركز فرشوط بقنا.

ووفق مصدر أمني بمديرية أمن قنا، فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط، محمد. د. ت، 47 عامًا، عامل، المتهم بقتل شقيقته، واعترف أمام النيابة العامة بقتلها عمدًا دفاعًا عن شرف العائلة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن "المتهم ذكر خلال التحقيقات التى أجريت معه، أن المجنى عليها كانت سيئة السلوك وكنت أسمع همسات الناس حول علاقتها بأحد الشباب ولكن المصيبة ظهرت عندما قامت قوات الأمن بضبطها بعد أن حملت سفاحا ثم ألقت بطفلها فى منزل مهجور وقتلته".

وأوضح المصدر أن المتهم أكد خلال أقواله أمام النيابة العامة "قررت قتلها لكن دخولها السجن كان يمنعنى عن ذلك فكلفت محاميا بالدفاع عنها ونجح فى الحصول على قرار بإخلاء سبيلها بكفالة مالية، وفور خروجها قمت بمصاحبتها حتى المنزل وحاولت أن اطمئنها وبعد دخولنا المنزل قمت بضربها بسكينة عدة ضربات ولم أتركها حتى تأكدت من موتها رغم أنها توسلت لى أن أتركها".

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإيداع الجثة داخل مشرحة مستشفي نجع حمادي العام.

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