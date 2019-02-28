القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

سياسي
الخميس 28/فبراير/2019 - 08:55 م

ضياء رشوان من "الدستور": أعاهد الصحفيين أن لا ننقسم.. والبدل وضع بمشروع الموازنة

ضياء رشوان، رئيس
ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
وليد صلاح
dostor.org/2535854

زار ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، منذ قليل، مؤسسة "الدستور"، فى آخر جولاته الانتخابية، قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين، واستقبله خلالها كلًا من الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الجريدة، والكاتب الصحفي محمد العسيري، رئيس التحرير، وعدد من القيادات والصحفيين بالمؤسسة.

وقال "رشوان" خلال اللقاء، إنه رشح نفسه نقيبا للصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة بشعار "لم الشمل وهيبة النقابة"، انطلاقا من أن نقابة الصحفيين ومهنتهم لم تخل يوما من تنوع في الآراء والأطياف والرؤى، فالتنوع هو أصل الأشياء لكن "لم الشمل" يعني أن الصحفيين داخل مؤسسة تجمع أصحاب مصلحة واحدة بحكم دورها الدستوري والقانوني.

وأضاف المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن النقابة هي تجمع مصالح، وأن "لم الشمل" يعني المصلحة الواحدة وهي الحفاظ على المهنة ومؤسساتها سواء كانت قومية أم خاصة، وأن الجماعة الصحفية عانت في فترات متقطعة من صعوبة التواصل بين نقابتها ودولتها، مضيفا: "نريد فتح الجسور مع الدولة وهذا لا يعني تبعيتنا لأي جهة كانت فمهنتنا هي مهنة الحرية والاستقلال".

وأكد ضياء رشوان، أن النقيب الناجح هو الذي يتخذ القرارات مع باقي أعضاء مجلس النقابة بالتوافق والاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر، ولا يمكن إدارة العمل النقابي من خلال وجهة نظر واحدة تفرض على الآخرين، وأن يحترم الجميع رأي الأغلبية التي تهدف إلى الصالح العام.

وشدد "رشوان" على أن العمل النقابي يتعلق بأحوال الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، وأن الصحفيين كلفوا بمراقبة الأحوال فى المجتمع لا ليخيفوا أحدا ولا يخافوا من أحد ويحترموا الجميع ويلقون احتراما من الجميع، لافتًا إلى أنه منذ قرر الترشح لمنصب نقيب الصحفيين، بدأ في طرق أبواب كل من له علاقة بالمهنة، مستهدفًا وجود إصلاح يخلق حال أفضل للصحافة والنقابة والصحفيين، وأنه وجد مؤشرات تقول إنه يمكن تحقيق النجاح في لم الشمل واستعادة هيبة النقابة.

وأشار إلى أنه منذ انضمامه للمجلس الأعلى للصحافة في 2012 كأحد الشخصيات العامة، مرورا بشغله منصب نقيب الصحفيين وعضويته في الهيئة الوطنية للصحافة، كان شاهدا على إنفاق الدولة مليارات الجنيهات على صحافتها القومية، وخلال الأيام الماضية وقفت الدولة وراء الصحافة وخاصة المملوكة إليها.

ودعا ضياء رشوان جموع الصحفيين إلى الحرص على إظهار قوتهم يوم الانتخابات، بالحضور بكثافة لاختيار ممثليهم، وحتى تأتي نتيجة الانتخابات تعبيرا حقيقيا عن الجمعية العمومية عبر أكبر قدر من المشاركة، مضيفا: "نختلف معا لكننا على قلب نقابة واحدة، وأعاهدكم أننا لن ننقسم أبدا، ولن تكون هناك أغلبية أو أقلية".

وأكد "رشوان" أن الحكومة قد وضعت البدل في مشروع الموازنة العامة، وأبلغه بذلك وزير المالية، مضيفا أنه إذا قدر له أن يكون نقيبا سيحاول صرف الزيادة قبل شهر أو شهرين من الموازنة الجديدة في يوليو.

وعن ملف الخدمات داخل النقابة، قال ضياء رشوان إن نقابة الصحفيين من أقل النقابات من حيث الموارد، وأن تنمية الخدمات تحتاج جهدا كبيرا وسيتم العمل على توفير موارد ثابتة لها.

وكشف أن الحكومة وافقت على دعم معقول لزيادة معاشات الصحفيين لتكون الزيادة بنسبة معتبرة وتليق بما قدموه للمهنة وتخفف عنهم جانبَا من الأعباء.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ أقل من شهر

رئيس النواب يقدم موعد انعقاد الجلسات العامة

منذ 3 شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ 5 شهر

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ 5 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 5 شهر

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

الآن

تشكيل لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية لمبنى "محطة مصر"

ممدوح الصغير من "الدستور": هدفنا الوصول لواقع أفضل للصحفيين

أهالي ضحايا حادث محطة مصر يحتشدون أمام مشرحة زينهم لاستلام الجثث

فيديو.. رئيس "السكة الحديد" ينفعل أمام لجنة النقل بالبرلمان: "بقالنا 40 سنة في مصيبة"

ads
الأكثر قراءة

شاهد عيان: عامل برج المراقبة تدخل ومنع كارثة بمحطة مصر (فيديو)

العثور على جثة شاب مذبوح بالمرج

بالفيديو.. عامل بمحطة مصر: "فى زمايل لينا منعرفش عنهم حاجة"

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

ألبومات الصور

إعدام 13 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

إنشاء مبنى لعلاج الحروق بمنحة صينية فى أسوان لخدمة أهل الصعيد

ضبط 400 كيلو جبنة مجهولة المصدر داخل مصنع بالبحيرة

ضبط نص طن زبيب مجهول المصدر بالبحيرة

رياضة

الإسماعيلي يستقبل رئيس قسنطينة خلال مرانه الأساسي قبل مواجهة الفريقين بدوري الأبطال

السويسري روجر فيدرير يتأهل لنصف نهائى دبي للتنس

السفارة المصرية في أنجولا تنهي ترتيبات استقبال بعثة الزمالك

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

شاهد عيان: عامل برج المراقبة تدخل ومنع كارثة بمحطة مصر (فيديو)

العثور على جثة شاب مذبوح بالمرج

بالفيديو.. عامل بمحطة مصر: "فى زمايل لينا منعرفش عنهم حاجة"

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

ads
كشكول

بالصور.. إجراء أول اختبار "اوبن بوك" ببنى سويف الأزهرية

«مرتجي» تشهد تسليم شنط اليونيسيف لطلاب المدارس بشمال سيناء

تعينات جديدة بكلية تمريض جامعة عين شمس

اتحاد طلاب شمال سيناء يشارك في مناقشة جدول امتحانات الثانوية

أسيوط الأزهرية تبدأ تفعيل مبادرة لمساعدة مرضى الكلى فى الصعيد

الأمصار

الجيش الوطني الليبي يسيطر على الحدود مع الجزائر وتشاد والنيجر

مقتل مدنى وإصابة 13 آخرين إثر تفجير إرهابي بالموصل

نتنياهويرد على اتهامه بالفساد: أنا ضحية حملة "اضطهاد سياسية"

وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على تقرير الأمم المتحدة: معاديا كاذبا ومتحيزا

المدعى العام الإسرائيلي يتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

عقب نجاح جولات ميجان وهارى.. مستشار العائلة الملكية يستقيل

سيدة تتبرع بجسدها بعد الوفاة والأطباء يقطعونه إلى 27 ألف قطعة

الصحة

دراسة بريطانية: احذروا من العمل في عطلات نهاية الأسبوع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎