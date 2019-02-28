سائق جرار قطار محطة مصر يصل النيابة وسط حراسة مشددة

وصل سائق الجرار المتسبب في حادث محطة مصر الذي وقع أمس الأربعاء، وأسفر عن استشهاد 22 شخصًا وإصابة 28، إلى نيابة شمال القاهرة الكلية لبدء التحقيق معه.



ودخل المتهم إلى غرفة التحقيق وسط حراسة أمنية مشددة بعد فرض كردون أمني أمام النيابة.



يذكر أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في حادث حريق محطة مصر، أكدت أن الجرار المتسبب في الحادث، مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى رمسيس، لصيانتها وإعادتها إلى وحدتها.



وكان جرار قطار انطلق من ورش الشرابية بدون سائق واصطدم في رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس، مما أدى إلى تفجير تانك السولار، واندلاع حريق هائل، أدى إلى وفاة 22 مواطنًا، وأكد سائق الجرار المنكوب أنه غادر كابينة القيادة ليتشاجر مع سائق آخر اصطدم بجراره، ففوجئ بالجرار يسير بكامل سرعته بدونه.



وأصدرت النيابة العامة بيانا مساء أمس بشأن الحادث والذي تضمن أنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، تبين من التحقيقات أن الجرار رقم ۲۳۱۰ مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة.



وأضاف: "فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدي إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه إندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى إحتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها".