من العمل بالواسطة للمتاجرة بالسياسة.. الرحلة المشبوهة لـ"الأجير" معتز مطر في الإعلام

في رحلة بدأها الأجير الهارب معتز مطر

من العمل بالواسطة في مجال الرياضة، وانتهت بالهروب إلى تركيا، والعمل لصالح جماعة

الإخوان الإرهابية، أثبت "مطر"، أنه رجل يأكل من كل الموائد، وأن

المصلحة المادية أولى من كل شيء.



واستعرض الدكتور محمد الباز، رئيس

مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على

فضائية "المحور"، التاريخ الأسود الإعلامي المأجور معتز مطر، وذلك ضمن

الحلقة الأولى من سلسلة "الأجراء" بالبرنامج.



معتز

مطر إعلامي بالواسطة



قال الدكتور محمد

الباز، إن الإعلامي المأجور معتز مطر تخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس، ودخل

الإعلام بواسطة والده علوي مطر، والتحق بإذاعة الشباب والرياضة، وفي البداية

عمل مطر في إعداد البرامج الرياضية، ولكنه كان

طموحا فحصل على دورة في تقديم البرامج، وقدم برنامجا في الشباب والرياضة،

كان معلقا رياضيا، وعمل في الإذاعة، وقدم أول توك شو إذاعي رياضي.



لماذا فضّل الأجير معتز مطر

مجال الرياضة؟



عرض الباز، خلال البرنامج فيديو

للأجير معتز مطر، يوضح فيه الأخير لماذا اختار العمل بمجال الرياضة بدلا من

السياسة، حيث أكد أنه لا يريد أن يحني نفسه لأحد فبعد عن السياسة.



وأشار الباز إلى أن معتز مطر قدم أول

برنامج تليفزيوني له باسم "ستاد بلدنا" على قناة مودرن سبورت.



مش

جايبة همها ..معتز مطر يحني نفسه ويقدم سياسة



قال الدكتور محمد الباز، إن الإعلامي

معتز مطر، منذ بداية عمله الإعلامي وهو يبحث عن المال، وعندما لم يتمكن من التربح

من العمل بالمجال الرياضي، قرر أن يتخلى عن مبادئه المزعومة، ويقدم برنامجا سياسيا

باسم محطة مصر.



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