(بًَُثًٌَُ مبًٍَُِاشًٍَُِرٍِ) مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 27-2-2019 في (الدوري الإنجليزي) بث مباشر

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يترقب عشاق الدوري الإنجليزى، مساء غدا الأربعاء، لمتابعة المواجهة القوية التى تجمع بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، ونظيره واتفورد، على ملعب "أنفليد رود"، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للبريميرليج.





ويتفاءل النجم محمد صلاح، دائما مباريات واتفورد حيث تشهد تألق الفرعون المصري الذى اعتاد على كسر الأرقام القياسية، والإنجازات الفردية في تاريخ مواجهات الفريقين.





ويسعى صلاح لتأمين موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة.









محمد صلاح الأكثر تهديفاً أمام واتفورد





سجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جمعتهما يوم 24 نوفمبر الماضي، بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ليرفع رصيده من الأهداف ضد واتفورد إلى 6.





وفي تلك المباراة بات محمد صلاح اللاعب الأكثر تسجيلاً مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، تحت قيادة يورجن كلوب على الرغم من أنه لعب فقط 41% من المباريات منذ قدوم المدرب الألماني (49 من 119 مباراة).









شباك واتفورد تستقبل سوبر هاتريك للفرعون





سجل محمد صلاح 4 أهداف "سوبر هاتريك" وصنع هدفًا أخر في فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "آنفيلد"، يوم 17 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويعد محمد صلاح هو أول لاعب مصرى يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، لتصبح الجنسية المصرية هى الجنسية رقم 43 بشكل عام و رقم 10 أفريقيًّا التى تسجل "هاتريك" فى تاريخ البطولة.









وفاز ليفربول في الدور الأول على واتفورد بنتيجة (3-0)، ويأمل في تحقيق فوز سهل وحصد النقاط الثلاث من جديد.