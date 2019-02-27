بث مباشر.. مباراة ليفربول وواتفورد اليوم الأربعاء 27-2-2019 | كُل حصري | يلا شوت | كورة لايف | تابع لايف | كورة ستار

على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز سيكون عشاق الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع مباراة جديدة لليفربول في الدوري الإنجليزي ضد نظيره فريق واتفورد في العاشرة مساء اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019 في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي "البريمير ليج" وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي عبر موقع يلاشوت بلس.



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وفاز ليفربول في الدور الأول على واتفورد بنتيجة (3-0)، ويأمل في تحقيق فوز سهل وحصد النقاط الثلاث من جديد.