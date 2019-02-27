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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:24 م

يلا شوت BARSA مشاهدة مباراة برشلونه ضد ريال بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك

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مشاهدة برشلونة وريال مدريد بث مباشر فى كاس اسبانيا- مباراة الكلاسيكو

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق حيث يأمل الفريق الملكي لتحقيق الفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور من أجل توجيه ضربة قاسية لأحد أهم الخصوم، بينما يحتاج برشلونة لتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.

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