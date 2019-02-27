القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
مباريات
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 06:58 م

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

بث مباشر مباراة
dostor.org/2534418

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019
يلا شوت ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر- yalla shoot من المباريات الهامة التي تقام اليوم الأربعاء الموافق 27 من فبراير/ شباط 2019 الموافق 22 جمادى الآخرة 1440هـ على ملعب سانتياجو برنابيو بين فريقي ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور، يلا كورة ريال مدريد وبرشلونة – yallakora وفريق برشلونة في إياب نصف نهائي كأس مالك إسبانيا 2018- 2019، الاسطورة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة – embratoria وقد انتهت مباراة الذهاب الاسطورة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة – livehd7 على ملعب الكامب نو بالتعادل الإيجابي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة اون لاين – kora online ويدخل فريق برشلونة اللقاء بعد خوض مباراة هامة في الجولة الخامسة والعشرين في مسابقة الدوري الإسباني 2018- 2019 مع فريق إشبيلية، كورة لايف بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة – koora live وقد حقق برشلونة الفوز في هذه المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف، الاسطورة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة – livehd7 ويحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة المركز الأول من ترتيب فرق جدول مسابقة الدوري الإسباني.
بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم
بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة اون لاين – kora online أما فريق الريال فهو يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة كول كورة – cool kora بعد هزيمته أمام فريق جيرونا كورة لايف بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة – koora live بهدفين لهدف في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، وتجمد رصيده عند النقطة 45 بسبب خسارته في هذه المباراة، بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة كووورة ريال مدريد وبرشلونة – kooora والمباراة تحظى بمشاهدة كبيرة في جميع أنحاء العالم من عشاق الكرة المستديرة، ويسعى كل فريق للفوز بالمباراة، كورة لايف بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة – koora live والصعود إلى الدور النهائي.
بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة بين ماتش – bein match بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة اون لاين – kora online وسوف يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة – kora star الساعة الحادة عشرة بتوقيت السعودية، بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة كووورة ريال مدريد وبرشلونة – kooora ويذاع عبر قناة البي إن سبورت HD3.

رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة
وسوف نقوم بتقديم الرابط المخصص للبث المباشر اليوم قبل انطلاق هذه المباراة ابقوا معنا.
بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27-2-2019

موضوعات متعلقة

live kora | كورة ستار | بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوتيوب.. كلاسيكو الأرض

LiveHD7 | كلاسيكو الأرض.. يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة | كورة لايف | الاسطورة

اونلاين | الآن online برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barclona

الشوط الأول يلا شوت حصري hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Tab3live الاسطورة كورة لايف ON LINE مباشر

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ 3 أيام

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

منذ اسبوع

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

منذ اسبوع

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر

منذ اسبوع

Kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. بث مباشر اليوم الثلاثاء

منذ أقل من شهر

ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع

الآن

منع بث "الزمالك اليوم" و"الماتش" لمدة أسبوع

زايد: ارتفاع ضحايا حادث "محطة مصر" إلى 23 متوفيًا و43 مصابًا

رفض دعوى استبعاد ضياء رشوان من انتخابات "الصحفيين"

القبض على سائق جرار قطار حادث محطة مصر

ads
الأكثر قراءة

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

محمد صلاح: فوز ليفربول بالبريميرليج أهم من الإنجازات الفردية

تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر في سب مدير عام قنوات MBC مصر

ألبومات الصور

محافظ الغربية يكرم شابًا أنقذ قرية ميت الشيخ من كارثة (صور)

"مسلم" يحاور شباب جامعة سوهاج حول دورهم فى رسم مستقبل مصر

50 صورة ترصد كل تفاصيل حادث "محطة مصر"

صور حريق محطة مصر

رياضة

لهيطة يتوجه للنيجر لوضع ترتيبات المباراة الأخيرة في تصفيات أمم إفريقيا

رونالدو يقلل من أهمية عدم احتفال بيل مع لاعبي ريال مدريد

بث مباشر برشلونة وريال مدريد بي ان سبورت رابط بث مباشر مباراة برشلونه وريال مدريد - رابط مباراة برشلونة وريال مدريد لايف

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

محمد صلاح: فوز ليفربول بالبريميرليج أهم من الإنجازات الفردية

تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر في سب مدير عام قنوات MBC مصر

ads
كشكول

رعاية الشباب تدعو طلاب الأزهر للاشتراك في أولمبياد الطفل المصرى

البحث العلمي تطلق شهر العلوم المصري للعام السادس.. السبت

رئيس جامعة حلوان ينعى ضحايا حادث حريق قطار محطة مصر

الإسكندرية الأزهرية تطلق قافلة "العلم والعمل"

جامعة الإسكندرية ووزارة التخطيط يطلقان حملة "إبدأ مستقبلك" للطلاب

الأمصار

(بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

دراسة تكشف سر تفوق رونالدو في المباريات الكبيرة

الرئيس السوري يوجه دعوة إلى "ظريف" لزيارة دمشق

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الأربعاء

إيران تعلن موعد الانتخابات البرلمانية

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

الساحل الإفريقي: 3 مليارات دولار لتمويل خطة الاستثمار المناخية

باحثون: يمكن بناء 1.2 مليون شقة في ألمانيا فوق المتاجر

الأمير هاري يفتتح نصبًا تذكاريًا تخليدًا لضحايا بريطانيين

الصحة

تعرف على فوائد البطيخ للحامل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎