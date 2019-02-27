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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 06:57 م

بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة اون لاين

بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر
علي عبد الله
dostor.org/2534415

يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 66 نقطة، متفوقا على وصيفه مانشستر سيتي بنقطة واحدة فقط، فيما يأتي واتفورد في المركز السابع بـ40 نقطة.

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ17 هدفا، بالتساوي مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، يليهما أوباميانج وكين بـ15 لكل منهما.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين، وفيرمينيو للإصابة.

ويبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

فبيانو- فينالدوم- ميلنر

ساديو ماني - شاكيري - محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD4، بتعليق: خالد الحدي


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