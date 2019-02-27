نادي القضاة يتبرع بالدم لمصابي حادث قطار محطة مصر

تقدم المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر بخالص التعازي لضحايا حادث قطار محطة مصر.



وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن النادي أصدر بيانًا صباح اليوم الأربعاء، جاء فيه: "يتقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر لأسر المتوفين في حادث حريق محطة السكة الحديد رمسيس بخالص التعازي وأصدق الدعوات أن يرزقهم الله الصبر والسلوان كما يتضرع قضاة مصر لله بالدعاء بتمام الشفاء العاجل والصحة والعافية للمصابين في الحادث الأليم".



وفي سبيل تضامن قضاة مصر مع إخوانهم المصابين من شعب مصر العظيم في المصاب الجلل الذي أصابهم في حادث محطة السكة الحديد رمسيس، بادر قضاة مصر والعاملين بنادي القضاة بالتبرع بالدم لمصابي الحادث.



وقام مجلس إدارة النادي بتوفير سيارة إسعاف لخدمات نقل الدم أمام نادي قضاة مصر بشمبليون؛ لتيسير التبرع بالدم من القضاة والعاملين الموجودين بالنادي وفي محيط دار القضاء العالي لإنقاذ مصابي الحادث.