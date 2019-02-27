تردد قناة bein sports الناقلة لمباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم

يستضيف فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره واتفورد، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين ليفربول وواتفورد، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.



القناة الناقلة:

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