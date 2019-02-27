القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
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CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
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10:58 ص

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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 03:41 م

تردد قناة bein sports الناقلة لمباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم

تردد قناة bein sports
dostor.org/2534175

يستضيف فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره واتفورد، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين ليفربول وواتفورد، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

القناة الناقلة:
beIN SPORTS HD 4

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 الناقلة للمباراة
القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب الاتجاه المداري معامل تصحيح الخطأ
Nilesat 101/102 12264 27500 أفقي 7 غربا 2/3

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